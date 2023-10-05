Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Bakan Tekin, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Töre'ye misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.
Bakan Tekin, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre'yi ziyaret ederek, Meclis çalışmalarında başarılar diledik. Sayın Töre'ye ve beraberindeki milletvekillerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika