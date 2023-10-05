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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Bakan Tekin, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Töre'ye misafirperverlikleri için teşekkür etti.