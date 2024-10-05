Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kayseri'de Ziyaretlerde Bulundu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Tekin'in kentteki programları, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Bakan Yusuf Tekin, sabah saatlerinde geldiği kentte, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte yapımı devam eden Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Kayseri Lisesi'nde 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' programına katılan Bakan Tekin, tarihi lisenin önünde, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Kayseri Lisesi'ndeki program öncesi açıklama yapan Yusuf Tekin, "Okulu görelim. Çok güzel bir okul. Burada inşallah güzel bir toplantı yapacağız. Ben böyle köklü okulları seviyorum. Bütün okullarımız böyle bir geleneğe sahip olsun istiyorum" dedi.

Engelli öğretmenler ve 'Piktes' için atama bekleyen öğretmen adayları, Bakan Tekin'e kadro istediklerini söyledi. Program, basına kapalı oturumda devam etti.