Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentteki hizmetler ve projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Kayseri Valisi Valisi Gökmen Çiçek, vali yardımcıları ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyarette Vali Çiçek, Kayseri eğitimi hakkında Bakan Tekin'e bilgiler verdi. - KAYSERİ