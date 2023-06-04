Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atanması Uzundere'de sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin olması, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki baba ocağında sevinçle karşılandı. Baba İsmail Tekin, gece yarısına kadar mutluluktan gözüne uyku girmediğini ve oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Anne Firdevs Tekin ise seçimlerden önce gece gündüz AK Parti'nin kazanması için dua ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı'nın Yusuf Tekin olması, Erzurum'un Uzundere ilçesindeki baba ocağında sevinçle karşılandı.

İlçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan baba İsmail Tekin (78) ile anne Firdevs Tekin (71), oğullarının Bakan olduğu haberi üzerine büyük sevinç yaşadı.

Baba İsmail Tekin, AA muhabirine, gece yarısına kadar mutluluktan gözüne uyku girmediğini ve oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Oğluna hayatı boyunca sürekli dualar ettiğini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Oğlumun Bakan olmasından dolayı çok mutlu olduk, gurur duyduk. Allah bizlere bu güzel duyguyu nasip etti. Allah onu Bakan yapanlardan da razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Yavrumuzu bu görevinde Rabb'im darda koymasın. Oğlumun güzel şeyler yapacağından kuşkum yok. İsmi açıklanınca annesi çok duygulandı. Büyük bir tezahürat yaptılar. Onlar da ağladı, ben de ağladım. Çok gururluyuz, Allah yardım etsin. Oğlum bahçeye çok meraklı ve Ankara'daki evinin de bahçesi var."

"Sabah konuştuk, dua istedi"

Anne Firdevs Tekin ise seçimlerden önce gece gündüz AK Parti'nin kazanması için dua ettiğini belirtti.

Sabah Bakan oğluyla kısa bir görüşme yaptıklarını anlatan Tekin, "Sabah saat 6.30'da aradık göz aydını verdik. O da uyuyormuş. Zaten fazla konuşmadık çok sevinçliydi. Uzun konuşmadık, 'nasılsınız, iyi misiniz?' dedi ve hal hatır sordu. 'Hayırlı olsun' dedik, kısa konuştuk. Dua ettik ona, dua etmemizi istedi." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Osman Acar ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yöre halkı tarafından çok sevildiğinden bahsetti.

Bakan Tekin'in çalışmayı seven birisi olduğunu söyleyen Acar, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız köyüne çok düşkün biri. Burayı seven bir kişi. Çalışmayı seven bir kişi. Bu bahçesini de aşağı yukarı 10 yıl önce satın aldı ve buraya ev yaptı, bahçeyi ağaçlandırdı. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Yusuf Tekin dediğimiz zaman dört dörtlük birisidir. Köyümüzde, ilçemizde çok sevilen birisi. Buraya gelince herkes ziyarete gelir, saatlerce çay kahve içerler, sohbet ederler, yöre halkının dertlerini dinler. Burada çok seviliyor, Allah başımızdan eksik etmesin. Allah utandırmasın."