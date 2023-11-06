Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Fransa'ya gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gidecek. Konferans kapsamında ulusal beyanda bulunacak olan Tekin, bazı ülkelerin eğitim bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransa'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 42. Genel Konferansı'na katılmak üzere yarın Paris'e gidiyor.

Paris'te düzenlenecek UNESCO 42. Genel Konferansı'na katılmak üzere 7-9 Kasım tarihleri arasında Fransa'da çeşitli temaslarda bulunacak Bakan Tekin, konferans kapsamında 'Genel Politika Görüşmeleri' oturumlarında Türkiye adına ulusal beyanda bulunacak. Bakan Tekin, 'Barış İçin Eğitim' konulu Eğitim Bakanları Toplantısı'na da katılacak.

Tekin, daha sonra Genel Konferans'a katılan bazı ülkelerin eğitim bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Program çerçevesinde Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğini ziyaret edecek Bakan Tekin, Büyükelçi Yunus Demirer, OECD Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Kerem Alkin ve UNESCO Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Gülnur Aybet ile de bir araya gelecek.