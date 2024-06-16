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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistin'deki dramı ve İsrail zulmünü kınadı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a giderken Filistin'deki dramı ve İsrail'in zulmünü kınadı. Tekin, bayramın birlik ve beraberlik duygusunu geliştirdiğini ve toplumsal dayanışmayı vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İnşallah bu bayram oradaki ( Filistin ) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, babası İsmail Tekin ile ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki camide bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Tekin, bayramlaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Dini bayramların İslam alemi için önemli olduğunu belirten Tekin, "Bizim geleneğimizde dini bayramların iki misyonu var. Biri dini vecibelerimiz yerine getiriyoruz, kurban kesen insanlar için Allah kabul etsin. İkincisi de toplumsal boyutu. Orada da sosyal açıdan bizim aramızda milletimizin arasında birlik beraberlik duygusunu geliştiriyor." dedi.

Tekin, bayramların siyasette ve toplumsal yaşantıda dargınlıklarla küskünlükleri bitirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle Kurban Bayramı toplumda sosyal dayanışma ve yardımlaşma vurgusunu biraz daha önümüze getiriyor, bu öyle bir bayram. İnşallah işlevlerine uygun bir şekilde Kurban Bayramı icra ederiz. Bu bayramı biraz buruk yaşıyoruz. Yaklaşık 9-10 aya yaklaşan süredir, Filistin'de dünyanın gözü önünde insan hakları savunucularının, insan hakları kuramlarını tartışanların gözlerinin önünde bir dram yaşanıyor. Tüm dünyanın bu dramı durdurmak için mücadele etmesi gerekirken lafta kalan, icraata geçirilmeyen söylemlerle karşı karşıyayız. İnşallah bu bayram oradaki (Filistin) dramın ve İsrail zulmünün sona erdiği, İsrail'in 'Kahhar' ismiyle kahrolduğu bir bayram yaşarız."

Bayramın birlik, beraberlik, sağlık ve mutluluk içinde geçmesi temmenisinde bulunan Tekin, "Bakanlık olarak dini ve milli bayramlarımızın toplumda karşılığının ne olduğunu çocuklarımız öğrensin istiyoruz. Bu yeni müfredatın da önemli kazanımlardan bir tanesi bu. İşte şu duygunun toplumdaki karşılığı yerleşsin, gelecek kuşaklara bu şekilde aksettirsin, toplumumuzun, milletimizin birlik ve beraberliği devam etsin istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından gazetecilerle bayramlaşıp, şeker ikram etti.

Kaynak: AA / Politika

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