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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da destek istedi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen bir etkinlikte seçmenlerden destek istedi ve memleketin problemlerini çözmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Seçmenlerimizin desteği ne kadar güçlü olursa biz de bulunduğumuz pozisyonlarda o kadar güçlü oluruz." dedi.

Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da, Tortum ilçesindeki kültür merkezinde düzenlenen "Marka İlçe Tortum Halk Buluşması"na katıldı.

Bakan Tekin, kendisine takdim edilen çiçeği, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla TRT'nin kadın muhabirine verdi.

Burada konuşan Tekin, seçim sürecinde belediye başkan adaylarına destek istediklerini söyledi.

Bakan olmadan önce de kente çok kez geldiğini ifade eden Tekin, "Destek istemek için geldik ama aynı zamanda memleketimizin problemlerini çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmak durumundayız. Uzundere, Tortum ve Erzurum'da desteğe, yardıma ihtiyacı olan herkes için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Erzurumlu olarak vazifesini yerine getirmeye çalıştığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Hem ilçe belediye hem de büyükşehir belediye başkan adayımıza destek istemek için buradayız. Biz siyasetçileri güçlendiren şey seçmen desteği. Seçmenlerimizin desteği ne kadar güçlü olursa biz de bulunduğumuz pozisyonlarda o kadar güçlü oluruz. Biz güçlü olunca da memleketimize daha fazla hizmet ederiz. Bu anlamda Erzurum'da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Destek ne kadar büyük olursa, Türkiye'de ne kadar ses getirirse, ben zaten Cumhurbaşkanı'mıza söyledim 'Erzurum'da rekor kıracağız.' diye. İnşallah bizim yüzümüzü ağartacağınıza inanıyorum."

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, salondaki muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Tekin'e ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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