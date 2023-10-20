Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki AK Parti teşkilatlarına ziyarette bulundu. Ziyaretlerde partinin ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Tekin'e vatandaşlar, partililer ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da AK Parti Teşkilatlarını Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki AK Parti teşkilatlarına ziyarette bulundu.

Bakan Tekin, AK Parti Yakutiye, Palandöken, Aşkale ve Aziziye ilçe başkanlıkları ile Aşkale Belediyesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerde, partinin ilçe başkanlarıyla toplantı yapan Tekin'e vatandaşlar, partililer ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bakan Tekin'e ziyaretlerinde AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.