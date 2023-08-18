Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum gezi programı çerçevesinde geldiği Pasinler ilçesinde Erzurum bar ekibi tarafından karşılandı. İlk olarak AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığına geçen Bakan Tekin burada açıklamalarda; özellikle Türkiye Yüzyılı, Anadolu irfanı ve vefa kavramları üzerinde durdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türk milleti 21 yıldır iktidarda olan bir partiye destek olmaya devam etmiştir. Halkımızın, Anadolu irfanının yeniden istikrardan yana oy vermesi bu halkın kendi bilgeliğinin irfanını gösterir. Cumhurbaşkanımız bu bilgeliğe ve irfana duyduğu saygıdan ötürü bizleri Anadolu'da sizlerle buluşmamız için gönderdi. Hepimiz sizden alacağımız destekle Türkiye Yüzyılı için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Tekin, ilçe başkanlığında partililer ve vatandaşlarla görüştükten sonra cuma namazını kılmak için Atilla Dölekli Camisi'ne geçti. Bakan Tekin, camiye beraberindeki heyetle birlikte yürüyerek gitti ve yol üzerinde esnafla selamlaştı. Cuma namazı çıkışı vatandaşlar ile sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra Pasinler Belediyesine geçti. Burada Belediye Başkanı Abdullah Dölekli tarafından karşılanan Bakan Tekin, buradaki programından sonra Köprüköy ilçesine hareket etti. - ERZURUM