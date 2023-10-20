Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Dünya Filistin'deki İnsanlık Suçu Karşısında Sessiz Kaldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Filistin'de işlenen insanlık suçu ve katliam karşısında dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törenin açılışında konuşan Bakan Tekin, Filistin'de yaşanan dramla ilgili "Yaşananlarla ilgili herkes bir şeyler söylüyor herkes konuşuyor. Bugün burada Atatürk Üniversitesi'nde akademik yıl açılış programında buradaki akademisyen dostlarımızdan, Türkiye'deki ve İslam dünyasındaki akademisyenlerden bir istirhamım var. Bu vesileyle onu paylaşmak istiyorum. Dünyada barışı ve insan haklarını korumakla mükellef uluslararası yapılar var, BM gibi. Sonra insan haklarına ihlallere karşı tedbir almak üzere inşa edilmiş AHİM gibi uluslararası yargı mekanizmaları var. Bugünü kadar bunlar birçok kez birçok konuda birçok kez müdahil oldular. Ama ne yazık ki bu müdahale şekilleri İslam dünyasını doğu toplumlarını bizleri tatmin etmiyor. 80'li yıllarında Bulgaristan'da, Bosna'da yaşadıklarımız, Filistin'de. Bu uluslararası yapılan kılını kıpırdatmıyor. Rusya-Ukrayna savaşında aynı yapılan faaliyete geçti, Rusya'ya spordan sanata ticaretten ekonomiye her alanda yaptırımlar uyguladılar. Azerbaycan'da Ermenistan arasındaki haklı talepleri karşısında ortaya koyduğu tutum.

Bugün gözümüzün önünde çocuklar hastalar hunharca katlediyor. Bu yapılardan doğru dürüst tek ses çıkmıyor. ya buraları yöneten kişiler problemli, ya da sizin dikkatini çekmek istediğimiz ikinci kısımda karar alan kişilerin uymak zorunda olduğu konularla ilgili problemler var. Bir şeyi tartışmaya açmamız. Uluslararası insan hakları metinleri olarak sunulan ne kadar haklarımızı koruduğunu tartışmaya açmamız lazım. Bütün uluslararası metinleri toplumsal değerlerime uygun hale getirmek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Dünya çapında bir akademik entelektüel girişimde bulunmasını istiyorum. Bu metinleri yeniden gözden geçirmek gerekiyor" dedi.

Bakan Tekin, açılış öncesi Filistin konulu resim sergisinin açılışını yaptı. Açılışta kurdele yerine tel örgü kullanıldı.

Törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, akademisyenler, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM