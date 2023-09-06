Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den sel felaketi için başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, Kırklareli ve İstanbul'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlar için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Kırklareli ve İstanbul'da şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başta Kırklareli ve İstanbul olmak üzere bölgede selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi felaketlerden muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA