Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte Ankara'da Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci Meclisi ziyaret etti.

Bakan Tekin: "Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, emperyal güçlerin hepsinin yenildiği gün"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim'i böyle algılıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da Cumhuriyet'in ilan edildiği Birinci Meclis'i ilkokul ve ortaokuldan olmak üzere bir grup öğrenci eşliğinde ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çocuklarla günün en anlamlı etkinliklerinden bir tanesini yaptıklarını ifade ederek, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu yüzyılın bizim için ayrı bir önemi var. Dolayısıyla biz bugün çocuklarla ortaokul öğrencisi ve ilkokul öğrencisi bir grup arkadaşımızla beraber tüm bu kararların alındığı Birinci Meclis'i ziyaret ettik. Çocuklarımız okulda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı ve benzeri şeyleri burada bizatihi müze müdürü hocamızın anlatmasıyla öğrendiler, çok da ilgi duydular" diye konuştu.

"Bayramını da çok ötesinde korunması gereken bir değer"

Cumhuriyet felsefesini, Cumhuriyetin ruhunu, bağımsızlığa sahip çıkılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkati çeken Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Bizler Cumhuriyet Bayramı'nı bu misyonla veya bu algıyla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Şunun altını çizmek lazım, Cumhuriyet sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyetin ilanı aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim'i böyle algılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığını tescillendiği gün. Bizim geleneğimiz açısından bir bayram, bayramını da çok ötesinde korunması gereken bir değer. Bizler Cumhuriyet Bayramı'mızı, Cumhuriyetimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza da bizler gibi ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye, göstermeye çalışıyoruz. Bütün milletimizin, tüm devletimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılları Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye yüzyılı olmasını temenni ediyorum."

Açıklamaların ardından Bakan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, Birinci Meclis'in balkonunda hatıra fotoğrafı çekildi.