Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerinde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği 'bu ülkede her şeyi biz belirleriz' mantığı olduğu için, siz her şeyi domine ettiğinizi varsayıyorsunuz. O sizin yaşadığınız Türkiye eski Türkiye. Ora bitti, vedalaşın.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği 'bu ülkede her şeyi biz belirleriz' mantığı olduğu için, siz her şeyi domine ettiğinizi varsayıyorsunuz. O sizin yaşadığınız Türkiye eski Türkiye. Ora bitti, vedalaşın. Uyanın, uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke." dedi.

Tekin, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşmasına, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı açısından resmi ve özel okullarda 20 milyona yakın öğrenci, 1 milyon 200 bine yakın da öğretmenin bulunduğunu dile getiren Tekin, aileler ve velilerle de birlikte 86 milyonu kuşatıcı bir dil kullanmaya çaba sarf ettiklerini söyledi.

OECD'nin PISA ve TIMMS raporları ile ilgili bazı verileri paylaşan Tekin, "OECD'nin ortalamasının üzerine çıktığımız konularla ilgili OECD raporu diyor ki, '10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkede birisi Türkiye'dir. Burada şahsımla ilgili de hakarete varan, yalan içeren cümleler gibi değildir. OECD raporundan açıp okuyabilirsiniz." diye konuştu.

Tekin, OECD PISA Raporunda Türkiye'nin OECD ülkeleri arasındaki farkı hızla kapatan ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son 20 yılda Türkiye matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayan 4 ülkeden birisidir. Ben burada afaki rapor sallayan, okuduğunu anlamakta ya da manipüle etme çabasında olan kişiler gibi konuşmuyorum. İsteyen herkese de OECD raporunu paylaşırım. Ayrıca BM UNDP'nin 2022 İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye İnsani Gelişme Endeksinde yer alan 191 ülke arasında 48. sıraya yerleşerek endeks sıralamasındaki en yüksek kategorisinde çok yüksek insani gelişme kategorisinde üst üste 3. kez yer almıştır."

Bütçeden en büyük payın Milli Eğitim Bakanlığına ayrıldığını vurgulayan Tekin, "Ülkelerin bütçelerinden eğitime ayırdıkları pay demokratikleşme göstergeleri açısından bir baz olarak alınır. Bu, Türkiye'nin 20 yılda demokratikleşme göstergeleri açısından da bir bazdır. En büyük bütçe bakanlığımıza ve ilgili kuruluşlara ayrılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Tekin, öğretmenleri kendilerine paydaş olarak gördüklerini dile getirerek, bu kapsamda 'Öğretmenler Odası' başlıklı etkinlikler organize ettiklerini ve gittikleri her ilde de öğretmenlerin kendilerine her konuda görüşlerini aktardıklarını anlattı.

Bakanlık politikalarının daha etkin bir biçimde kamuoyu ile paylaşılabilmesi ve sonuç üretebilmesi açısından bazı tedbirler aldıklarını ifade eden Tekin, "Bunlardan birisi sizlerin de veli olarak çok rahatsız olduğu başta cep telefonu olmak üzere dijital bağımlılıktır. Biz bunun önüne geçmek için okullarımızda öğrencilerimizin derslik ortamlarında cep telefonu ile bulunmalarını engelleyici bir tedbir aldık. Öğrencilerimizin derslerine, akademik çalışmalarına yoğun bir şekilde konsantre olacaklarını düşündük. Yaptığımız programlar, etkinlikler, ders ortamlarının hepsinin daha başarılı sonuçlar vereceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tekin, obezite ve dijital bağımlılık noktasında bir karar daha aldıklarını belirterek, okul bahçelerinin yeniden çocukların geleneksel oyunları oynayabildiği, enerjilerini atabildiği mekanlar haline dönüşmesi için okul bahçelerini yeniden organize ettiklerini dile getirdi.

Öğretmenlere yönelik şiddet ve akran zorbalığı konusunda ise velilerin ders saatleri içerisinde okul koridorlarında ve sınıflarda bulunmasını önlemek için yaz aylarında bir genelge yayımladıklarını anımsatan Tekin, bu kapsamda veli görüşmelerini de randevu takvimine bağladıklarını söyledi.

Tekin, öğrencilerin okula devamıyla ilgili yaşadıkları problemleri gidermek adına da hem velileri daha sık uyaracaklarını hem de çocukların okulda daha fazla bulunmasını sağlayacakları şekilde tedbirler aldıklarını belirtti.

"Türkçe dersinde klasik sınava dönüldü"

Çocukların ana dil becerilerinin arzu edilen şekilde gelişmediğini ve çocukların okuma alışkanlıklarından da uzaklaştığını gördükleri için yaz ayları için tedbirler aldıklarını anlatan Tekin, 4 temel beceri üzerinden ana dil becerilerini ölçecek bir mekanizma geliştirdiklerini, özellikle Türkçe dersiyle ilgili testleri kaldırarak klasik sınava dönüldüğünü, ortaokullarda Türkçe'den 70 başarı notuyla geçme koşulunu getirdiklerini kaydetti.

Yaz aylarında seçimlik dersleri yeniden organize ettiklerini ifade eden Tekin, "Bizim temel vazifemiz bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak, bu ülkenin değerlerine sahip çıkacak gençler yetiştirmek ve gençlerimizi bu bilinçle eğitmek." dedi.

Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin tahribatını gidermek için bakanlığın attığı adımlara ilişkin bilgi vererek, yaşanan ilk depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman'da depremzedelerin acil barınma, ısınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim yapılarından kullanılabilir durumda olanları tespit edip güvenle kullanılabilecek okul, yurt, pansiyon öğretmen evi ve benzeri eğitim kurumu binalarına depremzede vatandaşların yerleştirildiğini anlattı.

Onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım onarım çalışmalarının yaz aylarında tamamlandığını vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğimizi 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için kullanılabilir hale getirdik. Bunlara ilaveten tahkiki gerekli görülen eğitim yapılarını tahkiklerine, tahkik sonrası güçlendirilmesi gereken eğitim yapılarından da güçlendirme çalışmalarına hız verdik. Riskli görüldüğü için yıkım ya da tahkik kararı verilen okullarımızın kullanıma açılamayacak olması sebebiyle bölgede ihtiyaç duyulabilecek eğitim yapılabilmesi için farklı türlerde çelik ve modüler eğitim yapısı projeleri geliştirdik. Bölgede kısa vadede gerçekleştirilecek çelik ve modüler eğitim yapıları ile daha uzun vadede gerçekleştirilecek betonarme eğitim yapılarının yatırım planlamasını yaptık. Ayrıca bölgede yapımı planlanan toplu konut alanları üzerinde ihtiyaç olabilecek okul tür ve sayılarını belirledik. Bu doğrultuda 11 ilde toplam 22 bin 39 derslik yapılmasını planladık. Bu dersliklerden 2 bin 571 tanesini 2023-2024 eğitim öğretim yılının başında inşasını tamamlayarak hizmete açtık. Öğretmenlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 210 bin öğretmenimizle birebir telefon görüşmesi yapılarak konaklama ihtiyacı olanlar için 11 bin 76 konteyneri AFAD ile koordine ettik."

Eğitim kayıplarını telafi etmek için yaz aylarındakilerle birlikte, eğitim öğretim yılı başladığı andan itibaren 20 bin 99 kurs merkezinde 1 milyon 881 bin 933 öğrencinin yararlandığı destek kursları açtıklarını ifade eden Tekin, 30 bin 124 öğrenciye de burs desteği verildiğini belirtti.

Tekin, 2000 yılından önce yapımı gerçekleştirilen ve riski yüksek bölgelerdeki 18 bin 189 okuldan acil müdahale gereken 7 bin 201'i için çalışma yaptıklarını ve 2 bin 897'si için yıkım, 4 bin 304'ü için güçlendirme kararı aldıklarını aktardı.

Görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin ısrarlı biçimde eksi netlerle üniversiteye giren öğrencilerden bahsettiğini belirterek, bunun yanlış bir bilgi olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu, hukuken mümkün olmayan ve teknik olarak da yanlış bir ifadedir. Böyle bir örnek yoktur." dedi.

Tekin, akademisyen olan milletvekillerinden birinin, "Yaklaşık 6 bin öğretim üyesi, bildiriye imza attıkları için ihraç edildi" dediğini ancak bunun yanlış bir bilgi olduğunu dile getirerek, "Bakın 'yalan' demiyorum. Yanlış. Bilinçaltında şöyle bir şey var, kendisi FETÖ'nün operasyonel Taraf Gazetesinin yazarı olduğu için toplam FETÖ ile beraber ihraç edilen kişileri söylüyor; 6 bin." ifadelerini kullandı.

"İnancına, yaşantısına müdahale ettiğiniz Türkiye yok artık"

CHP milletvekillerinin tepkilerinin üzerine Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneği 'bu ülkede her şeyi biz belirleriz' mantığı olduğu için, siz her şeyi domine ettiğinizi varsayıyorsunuz. O sizin yaşadığınız Türkiye eski Türkiye. Ora bitti, vedalaşın. Uyanın, uyanın. Türkiye artık bambaşka bir ülke. Totaliter kanunlarınızla insanların dinine, inancına, eğitimine, yaşantısına müdahale ettiğiniz Türkiye yok artık. Bunu görün, uyanın. Artık bu ülkede Erzurum'un bir köyünden çıkmış, buraya gelmiş, bakan olarak çalışan bir Anadolu insanı var olabiliyor. Sizin bahsettiğiniz ayrıcalıklı elitist Türkiye yok." diye konuştu.

Bakan Tekin, "Burada şöyle bir tablo var. Bir grup milletvekili, temsil ettiği kitle açısından çocukların okula girmesini engelleyen, okullarımızın camlarını kıran, çocukları dağa, terör örgütüne teşvik eden bir grup, terör örgütünü destekleyen milletvekilleri var. O partiyle 2018'de, 2019'da, 2023'te yol yürüyen milletvekili de bana Türk milliyetçiliği dersi veriyor. Kusura bakmayın, bu dersi alamam." dedi.

Bakanlığın yaptığı protokollere yönelik eleştiriler bulunduğunu da hatırlatan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı.

"Milli Eğitim Bakanlığının şu anda 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden 1167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'lerle, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yle. Bunların içerisinde, sizin 'tarikat cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben STK'lerle protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim. 2024 bütçemize desteklerinizden dolayı sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da eğitime bu kadar önem verdiği için teşekkür ediyorum."