Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 15 Temmuz, milletin güçlü direniş ruhu ve milli diriliş süreciyle destan yazdı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşinin dünyaya örnek olduğunu ve milletin güçlü direniş ruhuyla destan yazdığını belirtti. Ayrıca, 15 Temmuz'un maarif meselesini derinden etkilediğini ve yeni nesillere vatan sevgisini aktarmak için önemli olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz 2016'da Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşinin dünyaya örnek olduğunu, milletin güçlü direniş ruhu ve milli diriliş süreciyle destan yazdığını bildirdi.

Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz şehitlerini şükranla yad ettiğini belirtti.

Bir arada millet olmanın önemini ve zulme karşı mücadele etmenin şan ve şerefini daima hatırlatması açısından 15 Temmuz'un önemine işaret eden Tekin, "15 Temmuz'da Anadolu coğrafyasında yanan hakikat güneşi bütün dünyaya örnek olmuş, aziz milletimiz güçlü direniş ruhu ve milli diriliş süreciyle destan yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da, Türk milletinin, birliğin, dirliğin ve bağımsızlığın sembolü ay yıldızlı bayrakla, yüzyılın mücadelesini bir geceye sığdırdığını, hain darbe girişimine izin vermediğini ve Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, Anadolu hissiyatıyla 'ciğerimizi yakan' bir hadise olsa da yürek coğrafyamızın derinliği ve genişliğine dair gerçekliği şeffaf biçimde ortaya koymuştur. İbret vesikası olduğu kadar istikbalimizin pusulası da olan maarif meselemizi de derinden etkileyen o geceye dair kelimeler yetersiz kalsa bile kalbi vatanı için çarpanların mayasıyla üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olması, meselenin ruhunu yeni nesillere aktarmak için oldukça önemlidir."

Bakan Tekin, Maarif Sistemi'ni, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla insan, toplum ve gelecek tasavvuru üzerinden inşa ederek, öğrencileri milli şuur idrakiyle 21'inci yüzyıl becerileriyle donatmak, nitelikli eğitimle buluşturmak, refah ve mutluluklarını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu anlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur. Bu vesileyle 15 Temmuz'da milletimizin ortaya koyduğu topyekun direnişte şehit düşen bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun."