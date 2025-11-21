Milli Eğitim Bakanı Tekin Mardin'de Mesleki Eğitim Projelerini Tanıttı

'EN KÜÇÜK BİR SUİSTİMAL GÖRDÜĞÜMÜZ İŞLETMELERLE TAMAMEN İLİŞKİMİZİ KESİYORUZ'

Mardin'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulda moda tasarım atölyesini gezen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Tekin, burada yaptığı açıklamada, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında çocukların eğitim alabileceği işletmeleri yasal düzenlemeler ışığında sürekli denetlediklerini ifade ederek, "Her denetlemeden sonra da iş güvenliğiyle ilgili en küçük bir aksaklık, en küçük bir suistimal gördüğümüz işletmelerle tamamen ilişkimizi kesiyoruz ya da işletmenin bunu düzeltmesini istiyoruz. Rutin olarak bütün tedbirleri alıyoruz. Sadece teorik eğitim yeterli değil, aynı zamanda pratik eğitimin de alınması lazım. Bu çocuklar sadece burada tahtada, akıllı tahtada ürün tasarımını görseler, ürün tasarımıyla ilgili yapılacakları görseler bir şey ifade etmiyor. Meslek teknik eğitiminin başlangıcından beri böyle. Biz de şimdi devam ediyoruz. Bugün de burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksiklikleri var mı? SEUP (Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi) kapsamında bu atölyeyi yeniledik. SEUP bir proje. Atölye ve laboratuvar imkanlarımızın yenilenmesi kapsamındaki bir projemiz" dedi.

'MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'

2025 ve 2026 yıllarında hem genel bütçe hem uluslararası kaynaklardan okullardaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere bir kaynak oluşturduklarını belirten Tekin, gelecek günlerde de otomotiv üzerine İstanbul ve Ankara'da atölye açılışı yapacaklarını ifade etti. Tekin, "Her çeşit elektrikli, diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapıldığı atölyelerimiz... Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl toplamda meslek teknik eğitimli 9'uncu sınıfların yüzde 39'du öğrenci tercihi, bu yıl yüzde 42 her geçen yıl biraz daha artıyor. Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz" diye konuştu. Bakan Tekin, daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kitap Kurdu' lansman programına katıldı. Programa ayrıca TÜGVA Genel Bakanı İbrahim Beşinci, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,