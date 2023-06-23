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Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini...

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini...

Politika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını, sınav kılavuzunun ise pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Milli Eğitim Bakanı LGS Politika Haberler

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