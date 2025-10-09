Milli Eğitim Bakanı Tekin, Filistinli Çocukların Yanında Olduklarını Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan soykırımda biz Türkiye olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk" dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Yaz Okulu'na katılan Filistinli öğrencilerin 'Umut Acıya Direnirken' başlıklı yağlı boya ve akrilik çalışmaları sergisini ziyaret etti. 13 öğrencinin 101 eserinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Millet Sergi Salonu'ndaki sergiyi gezen Bakan Tekin, eserler hakkında yetkilerden bilgi aldı. Bakan Tekin, Gazzeli çocuklarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk"

Sergiyi gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımın 2 yılı doldurduğunu belirterek, dünyada insan haklarını, temel hak ve hürriyetlerini korumakla mükellef yapıların uzun bir süre sessiz kaldıklarını söyledi. Bakan Tekin, "En azından bu soykırımın bitmesi için son anlarda da olsa uluslararası camia harekete geçti. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı, İsrail'i kınayan ülkelerin sayısı arttı. Ama keşke gönül arzu eder ki bu en başından itibaren bu olsaydı ama olmadı. 7 Ekim 2023'ten itibaren başlayan soykırımda biz Türkiye olarak hep Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Biz Bakanlık olarak da eğitim öğretim hakkından mahrum kalan, ailesini kaybeden çocuklarımıza okullarımızda ev sahipliği yaptık. Bugün de Türkiye'de eğitim öğretimine en azından kısa süre de olsa devam eden yaklaşık 750'ye yakın Filistinli çocuğumuz arasından yaz okulunda 13 tane arkadaşımızın yaptığı resimlerin sergilendiği bir sergideyiz. Çocuklar, kendi perspektifinden, kendi bakış açılarından orada yaşanan soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini anlatıyorlar. Ben bu konuda hassas olan bütün kamuoyumuza sergiyi fırsatları varsa gelip gezmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Barışın egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz"

Her bir insanın temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı inşa etme temennisinde bulunan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Amalarla kurulmuş cümleler temel hak ve hürriyetler konusunda, barış konusunda tanınan ayrıcalıklar, istisnalar maalesef dünyada barışın tesisinde bizi sınıfta bırakıyor. Amasız fakatsız dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan, temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin yanında insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Bunun mücadelesini yapmamız gerekiyor. Bize düşen, Türk insanına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen şey bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştık." - ANKARA