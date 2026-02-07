Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum." dedi.

Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Sosyal Konut Dağıtım Programı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dün 6 Şubat'ın yıl dönümünde 455 bin bağımsız birimi 2,5 yıl içerisinde yapıp teslim ettiklerini anlattı.

Bunun üzerine 500 bin sosyal konut projesi başlattıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bir de bu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uhdesinde yürüyen bu tür sosyal projeler var. Biz değerlerine düşkün, aile ve yuva kavramını önemseyen bir toplumuz. Yuva sahibi olmak bizim için çok değerli ve anlamlı. İnsanların yuva sahibi olmasına emek ve katkı veren herkesi, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp bu projede emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Bakanlık çalışanlarına, Erzurum Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Proje benim çok hoşuma gitti. Sayın Valimizden bir istirhamım var. Bu güzel projede benim de bir miktar katkım olsun diye evlerden bir tanesinin içinin dayanıp döşenmesini, eşyalarını ben üstlenmek istiyorum. Allah huzurla ve mutlulukla oturmanızı nasip etsin, dualarınızı bekliyoruz."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Politika
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım