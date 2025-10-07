Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da 'Filistin Farkındalık Etkinlikleri'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenledikleri Filistin Farkındalık Etkinlikleri'ne ilişkin, "Filistin'de yaşananlarla ilgili Türkiye'de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak, hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk Devlet geleneği, Türkiye'nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye'nin uluslararası imajı açısından önemli." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Ömer Duygun İlkokulu'na gelen Tekin'i, öğrenci ve öğretmeler Filistin atkıları ile karşıladı.

Bakan Tekin, atkı takarak okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada öğrencilerin Mescid-i Aksa ve Gazze konulu çizdikleri resim ve çalışmaları inceleyen Tekin, okuldaki bir sınıfta derse girip öğrencilerle sohbet etti, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.

Tekin, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başlarken de "Çanakkale'den Gazze'ye" temasıyla vatan savunması ve bağımsızlık temalı bir eğitim öğretim haftası başlangıcı yaptıklarını, geçen zaman içerisinde İsrail'in uyguladığı zulmün bitmediğini, tam tersine bir soykırım noktasına eriştiğini söyledi.

Bakan Tekin, 60 binin üzerinde insanın şehit edildiği bir soykırım sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eğitim ile ilgilenen bizlerin, eğitimcilerin aslında asıl üzerinde durması gereken şey bu dünyada barış içerisinde birlikte, adaleti, demokrasiyi, insan haklarını egemen kılacak bir yaşam ortamı oluşturmak. Bizim, eğitim bakanlıkları olarak, eğitimciler olarak ana hedefimizin bu olması gerekiyor. Bunu her gittiğim ortamda söylüyorum. Uluslararası toplantılarda da söylüyorum. Eğitimin aslında bunu yapması lazım. İnsanların birbirlerinin haklarına saygı duyduğu, birbirlerinin hak ve hukukunu koruduğu bir alan inşa etmek durumunda.

Biz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirirken ana parametre olarak bunu aldık. Biz dedik ki bizim yetiştirdiğimiz çocuklar, biz öyle bir program yapacağız ki bizim çocuklarımız dünyada barışı, insan haklarını, demokrasiyi savunacak, bu değerlerin mücadelesini yapacak bir kuşak yetiştirmeliyiz. Bunun da bütün dünyadaki eğitim, öğretim programlarına örnek olmasını arzu ediyoruz dedik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda müfredat değişikliklerimizle ilgili sunumlar yaparken de odağa bunu yerleştirdik. En son mayıs ayının başında OECD PISA Yönetim Kuruluyla İstanbul'da yaptığımız toplantıda da bu pencereden yaptıklarımızı anlattığımızda gayet takdirle de karşılanmıştı."

Tekin, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin önemini anlatarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, bir zulümle karşı karşıya kaldıklarında, hak ve hürriyetlerin ihlal edildiği bir ortam gördüklerinde 'Türkler gelir ve bizi kurtarır, Türkler bizim hakkımızı savunur' algısı var. Bundan da ben bir Türk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

Yusuf Tekin, dünyanın her tarafında insanların Türklere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu şekilde barış, insan hakları, adalet, demokrasi için güveniyor olmasının kendisi için mutluluk verici bir şey olduğunu vurguladı.

"Bu konuda da sesimizi duyurmak istemiştik"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu iki perspektiften baktığımızda, Filistin'de yaşananlarla ilgili Türkiye'de çocuklarımızın bu sürece sahip çıkacak bir şuurla yetişmesini sağlamak, hem evrensel eğitimin ana felsefesi açısından hem de Türk Devlet geleneği, Türkiye'nin toplumsal yapısı açısından ve Türkiye'nin uluslararası imajı açısından önemli. Bugün soykırımın ikinci yılı, bugün de okullarımızda böyle bir etkinliği yapmayı uygun bulduk ki biliyorsunuz son günlerde özellikle sadece ve sadece insani yardım amaçlı dünyanın farklı ülkelerinden, farklı milletlerden, farklı etnik ve dini aidiyetlerden insanların salt insani yardım götürmek üzere insan hakları aktivisti olarak yaptıkları eylemler, İsrail vahşi politikası tarafından engellendi. Bu konuda da sesimizi duyurmak istemiştik.

Türkiye genelinde öğretmen arkadaşlarımızdan, okullarımızdan böyle bir gönüllü etkinlik ortamı oluşturulsun istemiştik. Biz de bugün burada Erzurum'da öğretmen arkadaşlarımızla bu etkinlikleri birlikte yaptık. Emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarımıza, bu konuda hassasiyetini bizimle paylaşan bütün sivil toplum örgütlerine, siyasilere burada şükranlarımı sunuyorum. Eğitim, dediğimiz gibi hep beraber altından kalkabileceğimiz bir yük. İnşallah biz bu paylaşımcı mantıkla dünyanın ortak ve yaşanabilir bir dünya haline gelmesi için insan haklarını, adaleti, demokrasiyi önceleyen bir eğitim anlayışı inşa etmeye hep beraber devam edeceğiz."

Tekin'e, ziyaretlerinde Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve ilçe milli eğitim müdürleri eşlik etti.