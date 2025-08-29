Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisine, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Cumhuriyet'in kurucusu olan bir siyasi partiye yakışan, ülkemiz ve bölge için bu kadar önemli olan 'Terörsüz Türkiye' sürecini kamuoyunda, toplumda sahiplenmek ve bunun için iktidarı, hükümeti doğru adımlar atmaya sevk edecek politik önerilerini dile getirmelerini beklerdik ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'da, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelişinde konuşan Tekin, AK Parti'nin kuruluş döneminde Türkiye'de birçok sorunun olduğunu söyledi. Tekin, "O Türkiye'de her gün ülkenin bir bölgesinde terör olayları hemen hemen her ay 1990 yılından itibaren özellikle toplumu infiale sevk eden, bir siyasetçinin, bir bürokratın, bir askerin ya da bir entelektüelin öldürüldüğü, şehit edildiği Türkiye'yi yaşıyorduk." dedi.

"Türkiye Buluşmalarının" ana konusunun "Terörsüz Türkiye" söylemi olduğunu ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Terörsüz Türkiye ile neyi murad ettiğimizi, terörsüz Türkiye'den nasıl bir sonuç elde etmek istediğimizi, bu süreçte kimlerin rahatsız olacağını sizlerle paylaşmak için ve bizler kimleri rahatsız etmeden bu işleri yapacağımızı mesela şehitlerimizi, onların manevi miraslarını, ailelerini, gazilerimizi asla rahatsız etmeyeceğimizi, tam tersine onların uğruna şehit ya da gazi oldukları değerleri yani bu ülkede terörün olmadığı, hiçbir çocuğumuzun şehit olmak durumunda kalmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğimizi deklare etmek için buradayız. Tabii bu süreçte biz bütün siyasi partilerin, bütün siyasi aktörlerin bize verecekleri desteği, sivil toplumun bütün kesimlerinin bize verecekleri desteği önemsiyoruz ve herkese kapımız açık. Gelin bu süreci beraber yürütelim. Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonu ben çok önemsiyorum. İnşallah hep beraber Türkiye'yi terörsüz bir Türkiye'ye taşıyacağız."

Tekin, bu konunun dışında Türkiye'yi meşgul eden gelişmeler yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Siyasetin gündemini meşgul eden çok farklı tartışmalar var. Gönül arzu ederdik ki hepberaber bütün siyasi partiler Anadolu'da il il bunu konuşalım. Ama ana muhalefet partisinin gündeminde yok bu. Sadece Parlamentoda bunu konuşuyor ama toplumun huzuruna çıktığı zaman akla hayale gelmedik yalanları zikretmeye devam ediyor. Bu kadar önemli bir mevzu varken Türkiye'yi, bütün toplumu, herkesi hatta bölgeyi bu kadar yakından ilgilendiren bir mevzu varken toplumun, halkın karşısına çıkıp akla ziyan yalanlarla farklı gündemler ile toplumun kamuoyunun gündemini meşgul etmek kuşkusuz çok doğru bir söylem değil.

Onları da anlıyorum, onların da içinden geçtikleri zor bir durum var. Kendi içinden birileri şunu diyor, 'Bizden bir belediye başkanı İstanbul'un, İstanbul halkının İstanbul için harcanması gereken paraları yolsuzlukla çarçur etti. Kendi şikayetleri ve yolsuzlukta elde ettiği bu gelirin bir kısmını da 2023 yılında partinin kurultayında delege satın almak için kullandı.' Bunlar kendi ifadeleri, biz karışmıyoruz. Böyle bir gündemin içerisinde oldukları zaman kuşkusuz bu gündemi değiştirecek spekülatif, manipülatif konulara ihtiyaç duyacaklar."

CHP'yi Aşık Mahzuni Şerif'in "Abur Cubur Adam" türküsüne benzetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı ifadelerini Aşık Mahzuni Şerif'in "Abur Cubur Adam" türküsüne benzettiğini dile getiren Tekin, "Söylediği şeylerin hiçbir karşılığı yok, yalandan ibaret. Başka bir ortamda da ideolojik anlamda bir siyasi karakter olarak tutarsızlıklarını ortaya koymak için Fikret Kızılok'un 'Alaturka Liberal' diye bir şarkısı var, onu da benzeştirmiştim. 'Gözlerin keman çalardı dudakların darbuka' diye, ne söylediği anlaşılmıyor. Bir başka dilden konuşuyor, sonra başka bir şey söylüyor, ikisini yan yana getirdiğimizde ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durumu görünce nakaratlarını söylemeyeceğim bir Tanju Okan şarkısı geliyor aklıma, hatırlayın şarkı şöyle diyor, 'Her şey bir rüya olsa unutarak uyansam' diyor. Ben şöyle benzetiyorum gerçekten her şey bir rüya olsa da 2023 kurultayını unutsak. 'Bir an seni unutsam, unutsam bugünleri' aynen oraya benzetiyorum öyle düşünüyorlar herhalde. 'Unutarak uyansam seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam.' Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu durum bu.

Bütün Cumhuriyet Halk Partililer, koskoca bir Cumhuriyet Halk Partisi geleneğine 2023'te yaşadığımız, biraz önce söylediğim delege oylarının rüşvetle satın alındığı, bunu ben söylemiyorum kendi üyeleri söylüyor. Bir siyasi partiye mensup olmak, Cumhuriyet Halk Partililer tarafından bu kadar büyük bir geçmişe sahip bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından kuşkusuz çok da tasvip edilmiyordur. Onlar muhtemelen bu söylediğim şekilde düşünüyorlar. Her şeyi unutacakları, bir rüya olsa keşke ama öyle değil maalesef. Şimdi başka bir şeyi daha eleştiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinden kaçan siyasetçiler, belediye başkanları var onu da eleştiriyorlar. Şarkının son mısrasında da onunla ilgili bir şey var. 'Bir başka dünya bulsam içinde sen olmasan.' Ben aynen buna benzetiyorum. O yüzden de hak veriyorum bu kadar kendileri açısından tartışmalı bir gündem varsa bu gündemi mutlaka kamuoyundan uzaklaştırmak için böyle spekülatif, manipülatif bir dil kullanacaklar."

"Kimler rüşvetle satın alınmış diye etrafında birbirlerine bakıyorlar"

Türk milletini seven bir kadro olarak sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını anlan Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisine, Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Cumhuriyet'in kurucusu olan bir siyasi partiye yakışan, ülkemiz ve bölge için bu kadar önemli olan 'Terörsüz Türkiye' sürecini kamuoyunda, toplumda sahiplenmek ve bunun için iktidarı, hükümeti doğru adımlar atmaya sevk edecek politik önerilerini dile getirmelerini beklerdik ama maalesef böyle bir durum söz konusu değil. Onların (CHP) da içinde bulunduğu durumda Allah yardımcıları olsun. Zor bir durum, yani herkes acaba kimler rüşvetle satın alınmış diye etrafında birbirlerine bakıyorlar.

Siyasi parti için gerçekten içinden çıkılması zor bir durum, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini seven, Türk milletinin önündeki problemleri aşmak isteyen bir siyasi hareket olarak, bir siyasi kadro olarak sahada toplumun içerisindeyiz. Yapmak istediğimiz şeyleri, yapacaklarımızı toplumla istişare ediyor, görüşlerini ve önerilerini alıyoruz. Sonrasında da bunları Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağız ve süreci sağlıklı bir şekilde bölgemiz ve ülkemiz açısından en faydalı nasıl sonuçlanacaksa o şekilde sonuçlanacak politikaları inşallah hep beraber hayata geçireceğiz."