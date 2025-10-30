Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitimde Barış ve İnsan Hakları Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına, demokrasiye, adalete, ulusların, milletlerin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve bunları öğretim programlarında yer verdikleri zaman dünyada barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olacağına inanıyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyareti kapsamında ilk olarak okulda kurulan 'Bir Okul Bin Umut Gazze Etkinlik Alanı'nı gezdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye uyguladığı soykırımın kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Tekin, İsrail'in geçtiğimiz günlerde Hamas ile imzaladığı barış anlaşmasını yok sayarak saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

Bakan Tekin, açıklamalarının ardından TEKNOFEST'te derece elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, 2021'de Görsel Tasarım Ürünü ödülü, 2022'de Yerli Ürün Teşvik 3'üncülüğü, 2023'te Proje Ürün 1'inciliği ve 2025'te Proje Ürün 2'nciliği ödüllerini alan Berat Samet Ünal, Tarık Efe Öztürk, Faruk Keleş, İlker Koçer, Efe Şükrü Daler, Bilal Efe Doygun, Elanur Arslanoğlu, Furkan Karataş, Furkan Şafak, Tunahan Akkaya ve Himmet Efe Yılmaz adlı öğrencilerin el yapımı yarış arabalarını inceledi. Aldıkları ödüllerden dolayı öğrencileri tebrik eden Bakan Tekin, gençlerin projelerini yurt dışına çıkarma amaçlarına destekte bulunacağını belirtti. Atölyeleri de gezen Bakan Tekin, öğretmenlerle yaptığı sohbette projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

"Okuldaki öğrencilerimiz şu anda sektörde ciddi bir farkındalık oluşturdular"

Bakan Tekin, gençlerin vizyonlarının her zaman geleceğe açık olduğunu belirterek, "Okuldaki öğrencilerimiz şu anda sektörde ciddi bir farkındalık oluşturdular. Bu konuda gençlerimiz arasında, vatandaşlarımız arasında, öğrenciler arasında enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturabilecek işler yapılabilir diye düşünmüştük. Gençlerimizin tasarladıkları bu kitapçıkta çizimlerini de kendileri yapmışlar. Tam da bizim arzu ettiğimiz, yani bu okulu kurarken hedeflediğimiz iki amaçtan bir tanesine hitap ediyor. Bu anlamda da arkadaşlarımızın bu çabasını destekleyecek şekilde kendilerine bir taahhütte bulundum. Önümüzdeki yıl ilkokullarda en azından birinci sınıflarda çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıp masalarına bıraktığımızda poşetlerin içerisine birer tane de bu arkadaşlarımızın hazırladıkları bu kitapçığı koyabiliriz diye düşündüm" dedi.

"İsrail'in barışa uymadığı haberlerini alıyoruz"

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım hakkında da konuşan Bakan Tekin, "7 Ekim 2023'ten itibaren çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber bağımsızlık, adalet, insan hakları, demokrasi gibi değerlerin uluslar için, insanlık için ne kadar önemli olduğunu anımsatmaya, hatırlatmaya, bu konuda bilgilendirmeye çabalıyoruz. Barış anlaşmasıyla ilgili her ne kadar bugünlerde İsrail bu anlamda barışa uymadığına dair haberleri alsak da barış konusunda ümitliyiz. Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına, demokrasiye, adalete, ulusların, milletlerin bağımsızlığına saygı göstermeleri ve bunlara öğretim programlarında yer verdikleri zaman dünyada barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olacağına inanıyorum. Barışı kurumsallaştıracak bütün katkılara da destek olmak gerekir. Tüm dünyada eğitim sektörlerini barışı destekleyecek eğitim vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Düzenlene etkinliğin ardından Bakan Tekin, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi. - ANKARA