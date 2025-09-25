Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitim Süreci Zor Bir Mücadele

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sürecinin zorluğuna değinerek, " Eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin bir arada bulunduğu bir alandayız." dedi.

Tekin, Gaziantep Öğretmenevi'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, eğitimciler arasında birliği tesis etme gayretinde olduklarını ifade etti.

Eğitimcileri yol arkadaşı olarak gördüğünü belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Şunun da farkındayım, eğitim, içinde bulunduğumuz alan hiç kolay olmayacak. Dün de değildi, bugün de kolay değil, yarın da kolay olmayacak. Çünkü herkesin rahatlıkla fikir yürüttüğü, düşüncesini ifade ettiği ve çok farklı fikirlerin olabildiği bir alandayız. Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılıkları yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşımızın her birinin eğitim ve öğretimle ilgili çok farklı düşünceleri olacak. İşin ilginç yanı ise herkes kendi düşüncesini mutlak doğru olarak ifade edecek. Hal böyle olunca ortada 86 milyon farklı doğru olduğunu düşünebileceğimiz uygulama ya da politika önerisi olacak. Yaptığımız hiçbir iş bir başkası tarafından belki tasvip edilmeyecek, belki de istediğimiz şekilde değerlendirilmeyecek. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz."

Bakan Tekin, yürüdükleri yolda istişareye açık olduklarını ve duyarlılık içinde yapılacak çalışmaları eğitimcilerle paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de toplantıda selamlama konuşması yaptı.