Bakan Tekin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nusaybin-Kamışlı sınırında YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı ve milletin bayrağını koruma kararlılığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi.
Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Nusaybin-Kamışlı sınırında, terör örgütü unsurlarınca bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bilinmelidir ki milletimiz, bayrağının şanını koruma kudretine ve kararlılığına sahiptir."
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika