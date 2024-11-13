Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sanat ve Spor Liseleri Açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Spor liselerini tematik hale getirmiştik. Şimdi de güzel sanatlar liselerimizi tematik hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması ve Milli Mücadele kahramanlarının gün yüzüne çıkarılarak temsil edilmesi amacıyla 'Nesilden Nesile Milli Mücadele Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması' düzenledi. Yarışmanın ödül töreni, Milli Eğitim Bakanlığı binasında gerçekleştirildi. Ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve tiyatro sanatçıları katıldı.

'BUNLARIN SAYILARI ARTACAK'

Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye'ye sahip çıkacak nesilleri yetiştirmenin ve birliktelik duygusu aşılamanın bakanlığın ana görevi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin kendi bireysel farklılıklarını yöntem olarak kullanabilecekleri, sunabilecekleri ve eğitim öğretim faaliyetlerini daha kalıcı hale getirebilecekleri farklılıkları kullanabilecekleri bir süreç başlattık. Bu süreçte, burada bahsi geçen hepimizi bir araya toplayan bu yarışma dahil bu tür etkinlikler bizim için çok önemli olacaklar. Bunların sayıları artacak. Bu sebeple öğretmen arkadaşlarımız arasında böyle bir yarışma düzenlenmesi yaklaşımımız açısından da çok önemli" dedi.

'EĞİTİMLERİ HEM SPOR HEM DE SANAT ALANLARINDA YAPMAK İSTİYORUZ'

Sanatı eğitimin içinde bir yöntem olarak kullanmak istediklerini kaydeden Bakan Tekin, "Bir taraftan da ülkemizin sanatçı adaylarının yetişmesinde, ülkemizde dünya çapında ses getirecek sanatçıların yetişme sürecinde bizim sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. 2024 yılında bu anlamda 'proje okul' ismiyle okullarımız arasında bu tür yeniliklerin uygulanabileceği bir alan oluşturduk. Erken yaşlarda çocuklarımızı alıp farklı alanlarda, yeteneklerine göre yetiştirebilecekleri bir zemin oluşturmaya çalıştık. Bunun ilk örneği, voleybol lisesi. Ardından futbol lisesi. O dönem yapamadığımız bazı şeyleri şimdi başlatıyoruz. Spor liselerini tematik hale getirmiştik. Şimdi de güzel sanat liselerimizi tematik hale getirmeye çalışıyoruz. Güzel sanatlar liselerimizi, tematik hale getirmek için temalar üzerine odaklanmaya çalışıyoruz. Ama bu anlam oluşturduğumuz temalardan bir tanesini 'müzik' temalı olarak ayıralım demiştik. Bu yıl İstanbul'da ve Ankara'da birer tane olmak üzere müzik ilkokulu, ortaokulu ve liseleri açmış olduk. Sadece müzik eğitimi veren ilkokul ve ortaokullar, ardından da liseye devam etmiş olacak. Bunu diğer sanatların diğer dallarıyla ilgili de başlatmak istiyoruz. En azından ortaöğretim düzeyinde başlatabilirsek, iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Örneğimiz voleybol lisesi. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımız bu tür yeteneklerini geliştirecek doğru eğitimi, doğru zamanda ve doğru metodoloji ile verirsek başarılı olacağımızın bir göstergesidir. Bunu hem spor hem de sanat alanlarında yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödül verdi.