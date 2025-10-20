Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kıbrıs'taki Seçimlere İlişkin Açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, bu seçimlerin bölgeleri için hayırlı olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu seçimin ülkelerimiz, bölgemiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz, bölgemiz ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika