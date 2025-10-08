Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Çocuklarımızı işçiliğe teşvik etmiyoruz'

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızı, onların ifade ettikleri gibi çocuk işçiliğine teşvik edecek bir şey söylemedik. Tam tersine çocuklarımızın beceri kazanmasını istiyoruz. Hayata bir an önce atılabilecek düzeyde, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ATO Congresium'da düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Tekin, stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla fotoğraf çektiren Tekin, daha sonrasında kendi yazdığı kitaplar için düzenlenen imza etkinliğine katıldı.

'İYİ NİYETLERİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM'

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eğitime yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Tekin, "Bu eleştirileri yapan insanların iyi niyetlerini anlamakta zorlanıyorum. Siyaset, siyasi partiler, özellikle ana muhalefet pozisyondaki siyasi partinin genel başkanı toplumda doğruyu, gerçeği, demokrasiyi, hukuk devletini konsolide etmek için bir eğitimci rolü de oynaması gerekiyor. Dolayısıyla kendi kişisel pozisyonlarını güçlendirmek için, meşruluğu tartışmalı genel başkanlığını gölgelemek için, belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gölgelemek için çocuklarımızla, gençlerimizle hüküm yürüterek, bilmeden konuşarak bizimle herhangi bir şey tartışmadan böyle cümleler sarf etmesi demokratik olgunluk açısından gerçekten üzüntü verici. Ama ben anlayabiliyorum onu. İçinde bulundukları tartışma ortamı, bir şekilde süreci manipüle etmeye, gerçekler üzerinde konuşmak yerine spekülatif şeyler söylemeye onları itiyor. Böyle devam etsinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerde yürütülen yolsuzluklar, İzmir'de çöplerle ilgili yaşanan tartışmalara cevap vermek yerine bu türden spekülatif şeyler söylemeye devam etsinler. 12 yıllık zorunlu eğitim dahil olmak üzere biz attığımız bütün adımlarda dünyada genel anlamda bizim muadilimiz olan modern ülkelerde yürüyen süreç her neyse biz de Türkiye'de aynı şeyleri yapmaya çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE TEŞVİK EDECEK BİR ŞEY SÖYLEMEDİK'

Zorunlu eğitimle ilgili tartışmalar yaptıklarını aktaran Tekin, "Biz çocuklarımızı, onların ifade ettikleri gibi çocuk işçiliğine teşvik edecek bir şey söylemedik. Tam tersine çocuklarımızın beceri kazanmasını istiyoruz. Hayata bir an önce atılabilecek düzeyde, yaşamdan kopmadan, yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz. Bunun için de eğitim öğretim müfredatımızı zaten revize etmiştik. Çocuklarımız dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi daha erken yaşlarda eğitim öğretim süreçlerini tamamlasınlar ve normal hayatın içerisinde toplumsal hayata dahil olsunlar, arzumuz bu. Bununla ilgili önerilerimiz var bizim. Bu önerileri Kabinede konuşacağız. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılacak. Biz hiçbir yerde iki formül var, beş formül var, üç formül var ifadesi kullanmadık. İnandıkları yalan üzerinden de yorum yapıyorlar" ifadelerini kullandı.