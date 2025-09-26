Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da okul açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimde, fiziki ve teknolojik altyapı ile akademik içerik açısından çağ atladı, devrim niteliğinde işler yapıldı." dedi.

Tekin, Besni ilçesindeki Dr. Necip Öztürk Ortaokulu'nun açılış programında yaptığı konuşmada, ilçeye üçüncü defa geldiğini, kendisini Besnili gibi hissetmeye başladığını söyledi.

Eğitim ve öğretim yükünün omuzlanmasında kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Bakan Tekin, Dr. Necip Öztürk ile tüm hayırseverlere şükranlarını sundu.

Eğitim ve öğretimde Türkiye'nin iyi noktada olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Artık herkes kabul ediyor, uluslararası raporlar da kabul ediyor. Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimde, fiziki ve teknolojik altyapı ile akademik içerik açısından çağ atladı, devrim niteliğinde işler yapıldı. Burada fiziki altyapıyla ilgili Adıyaman özelinde bir rakam vereceğim. Bundan 22 yıl önce yani 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman'da 151 bin 216 öğrencimiz varmış. Bugün Adıyaman genelindeki öğrenci sayımız 147 bin, öğrenci sayımız 3-4 bin civarında azalmış. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında bu 151 bin öğrenciye 3 bin 153 derslikte eğitim öğretim veriyorduk. Bu eğitim öğretim yılı başlarken inşaatı devam edenler, kesin kabulünü yapmadıklarımız ile ihalesi devam edenler hariç 6 bin 890 dersliğimiz var. 150 bin öğrenciye 3 bin 153 derslikle eğitim verirken, bugün 6 bin 890 derslikle hizmet veriyoruz. "

Kentteki 3 bin 153 dersliğin yarısının ömrünü tamamlaması ve deprem gibi nedenlerle yıkıldığını belirten Tekin, "Aslında bizim 2002-2003 eğitim öğretim yılından kalan derslik sayımız yaklaşık 1500 civarında. Şu anda yaklaşık 7 bin derslikte bu hizmetleri veriyoruz. Aynı şey öğretmen sayısı için de geçerli. O gün Adıyaman genelinde 151 bin öğrenciye 5 bin 600 öğretmenle ders anlatıyorduk. Bugün 147 bin öğrenciye 11 bin 173 öğretmenle eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Ben diyorum ki, devrim niteliğinde şeyler yapılmış. O güne kadar yapılanlar ikiye katlanmış diyorum. Beni eleştiriyorlar, devrim niteliğinde... Ama gerçekten devrim niteliğinde. Biz eğitim tarihiyle ilgili kitaplar okuduğumuzda, başka ülkelerin rakamlarını gördüğümüzde bu rakamlar devrim niteliğinde işler yapıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim ve öğretimi gündemin ilk sırasına yazdığını, genel bütçeden en çok pay alan kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade etti.

"11 ilin ortalaması yüzde 16"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yaklaşık 119 bin 200 dersliğin bulunduğunu kaydeden Tekin, şunları kaydetti:

"Bunun yaklaşık 10 bin dersliği kullanılamaz hale gelmiş, yıkılmış. Güçlendirme yapılanlar hariç, onları söylemiyorum. Yani 119 bin dersliğimiz yaklaşık 110 bin düzeyine düşmüş. İki yıl içerisinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında o 110 bin dersliğimizi 11 ilimizde 137 bin 886'ya çıkardık. Yani 6 Şubat'tan önceki derslik sayısını bütün illerimizde yüzde 10'dan fazla arttırdık. 11 ilin ortalaması yüzde 16. İki yılda bunu yapıyorsak, bu iradeyi gösteriyorsak, bu iradeyi gösteren siyasetçilere ve hayırseverlere ayrıca teşekkür etmek gerekir."

Tekin, uluslararası toplantılarda konuşurken kendisine "Bunların hepsini iki yılda mı yaptınız, nasıl yaptınız?" diye sorulduğuna dikkati çekerek, "Devlet, millet, el ele yaptık dediğimde anlamakta zorlanıyorlar. Onlar Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu konudaki azmini, kararlılığını tanımıyorlar. " dedi.

Her geçen gün fiziki ve teknolojik kapasiteyi arttırmak için çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, "Biz açılışı yaparak buradan ayrılacağız artık bu okulumuzda emanet öğretmenlerimizde olacak. Emanete kendi çocukları gibi sahip çıkan öğretmen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. O çocuklar bizim geleceğimiz, öğretmen arkadaşlarımız geleceğimizi el birliğiyle hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tekin'in konuşmasının ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Mersin Valisi Atilla Toros, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nazlı Demir, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile ilgililer katıldı.