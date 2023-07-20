Milli Eğitim Bakanı Tekin: "6 Şubat depreminden önceki sınıf sayısına en kısa zamanda ulaşacağız" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına yapacağı bir iş değil.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "6 Şubat depreminden önceki sınıf sayısına en kısa zamanda ulaşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin :

" Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına yapacağı bir iş değil. Bu toplumsal bir seferberliktir"

"Yer değiştirmek, bölgeden ayrılmak isteyen öğretmenlerimize yardımcı olduk"

"11 ilde konaklama ihtiyacı yaşayabilecek öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için İçişleri Bakanımızı bize konteynerler organize etti"

"Öğrencilerimizin akademik eksikliklerini giderecek tedbirler aldık"

"Elazığ'da yıkılan sınıfların yerine inşa edilmek üzere planlanan 67 tane projemiz var. Bunların proje bedeli yaklaşık 3 milyar TL civarındadır"

ELAZIĞ - Deprem bölgesinde önce fiziki ve maddi yatırım anlamında ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme çabasında olduklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bölgede depremde yıkılan, ağır hasar gören, yıkılması gören yapıların analizini yaptık. Yatırım planlamamız yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yönünde ilerliyoruz. 6 Şubat depreminden önceki sınıf sayısına en kısa zamanda ulaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programları çerçevesinde ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen ve ilk olarak valiliği ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin burada İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgiler alan Bakan Tekin, ardından açıklamalarda bulundu.

2023-24 eğitim- öğretim yılı başlamadan önce illerin eğitime hazır olup olmadıklarına dair yerinde görmek üzere bölgeleri incelediğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gittiğimiz illerde de içinde bulunduğumuz durumu, varsa problemleri ve çözüm önerilerini paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Ödevlerimiz yapmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde başlayıp devam etmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu çerçeve önceliğimizi 6 Şubat depremini yaşayan illerimize vermiştik. Bugün Elazığ'da da bir değerlendirme toplantısı yaptık. Deprem bölgesinde önce fiziki ve maddi yatırım anlamında ihtiyaç duyulan eksiklikleri giderme çabasındayız. Bölgede depremde yıkılan, ağır hasar gören, yıkılması gören yapıların analizini yaptık. Yatırım planlamamız yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yönünde ilerliyoruz. 6 Şubat depreminden önceki sınıf sayısına en kısa zamanda ulaşacağız. Bu eğitim öğretim yılına yetilmesi gereken sınıflar, bahar yarı yılına ve bir sonraki eğitim öğretim yılına yetişmesi gereken sınıflaer diye bir planlama yaptık. O süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

"Tüm arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını çözmüş olacağız"

Öğretmenlerle ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Tekin, "Yer değiştirmek, bölgeden ayrılmak isteyen öğretmenlerimize yardımcı olduk. Onların yer değiştirme taleplerinde küçük bir ayrıcalık tanıdık. Bölgede çalışmaya devam etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımıza bu fedakarlıkları sebebi ile hizmet puanlarıyla ilgili bir ayrıcalık yapmış olduk. En önemli çalışmayı İçişleri Bakanlığımızın desteği ile 11 ilde konaklama ihtiyacı yaşayabilecek öğretmen arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için İçişleri Bakanımızı bize konteynerler organize etti. Bizde öğretmen arkadaşlarımıza tek tek konuştuk. Tüm arkadaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizin akademik eksikliklerini giderecek tedbirler aldık"

Öğrencilerle ilgili tedbirler aldıklarını belirten Tekin, "Öğrencilerimizin akademik eksikliklerini giderecek tedbirler aldık. Deprem süresince yaşadıkları boşluklarını gidermek üzer yaz kurslarıyla yardımcı olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bugün de bu çerçevede Elazığ'a geldik. Elazığ'da da genel anlamda bir durum değerlendirmesi yaptık. Eksiklerimiz, yapılması gerekenlerle ilgili il milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz bize mevcut durumu ve taleplerini illetti. Bizde ödevlerimizi alıp üstümüze düşeni yapmaya caba talep edeceğiz" diye kaydetti.

"Yerine inşa edilmek üzere planlanan 67 tane projemiz var"

Elazığ'la ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Tekin, "Şuanda Elazığ'da bir kısmı Elazığ depreminde yıkılan sınıflarin yerine inşa edilmek üzere planlanan 67 tane projemiz var. Bunların proje bedeli yaklaşık 3 milyar TL civarındadır. Bunların bir kısmını hızlı yapabilmek ve deprem bölgesi şartlarına uygun hareket edebilmek üzere bu okullardan 19 tanesini çelik yapı yapmak üzere planladık. Bunlarda arazinin konumuna göre ya tek kat yada zemin artı bir kat planlıyoruz. Yaklaşık 863 sınıf yapıyor. Vali bey, tamamlanma oranları yüzde 80 olanların 11 Eylül tarihine kadar eğitim öğretim verecek hale geleceğini söyledi. Bunların büyük ekseriyeti bahar yarılında ve önümüzdeki yarıyıl tamamlanmış olacak" dedi.

"Eğitim toplumsal seferberliktir"

Tekin, "Ben hep söylüyorum eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tek başına yapacağı bir iş değil. Bu toplumsal bir seferberliktir. Bu seferberliğin içerisinde siyasetçi, yerel yönetimler, mülki idaredeki arkadaşlarımız, aileler ve veliler olacak. Hep beraber bu yükü omuzlamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmaz isek bunun altından kalkmamız zor olacak. Bu yükü taşımamıza yardımcı olan genelde herkese, özelde de Elazığ'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri ve yöneticiler katıldı.