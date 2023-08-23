Milli Eğitim Bakanı Şanlıurfa Valiliğini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Burada Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı. Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Şıldak tarafından ağırlandı. Bakan Tekin, gün içerisinde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.