Milli Eğitim Bakanı Özer: Yeni dönem ustalık dönemi ve baş usta Erdoğan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, bambaşka bir Türkiye olacağını belirterek, "Bu 21 yıl, çıraklık, kalfalık dönemiydi. Yeni dönem, ustalık dönemi ve baş usta kim? Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, bambaşka bir Türkiye olacağını belirterek, "Bu 21 yıl, çıraklık, kalfalık dönemiydi. Yeni dönem, ustalık dönemi ve baş usta kim? Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur başarısını kutlamak için AK Parti Ordu İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara, "Kim kazandı?" sorusunu yönelten Özer, "Adam kazandı. Kim kazandı? 85 milyon Türkiye kazandı. Kim kaybetti? The Economist kaybetti. Türkiye'nin, planlar, projelerle bu kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışan tüm mihraklar birer birer kaybetti." karşılığını verdi.

Bakan Özer, Türkiye'nin "Hizmete devam" dediğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki 21 yıllık hizmet siyaseti, 21 yıldan sonra ilk kez yola çıkıyormuş gibi tekrar onay alarak, hangi yüzyılı inşa etmeye başlıyor? Türkiye Yüzyılı'nı. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacak. Bu 21 yıl çıraklık, kalfalık dönemiydi. Yeni dönem, ustalık dönemi ve baş usta kim? Recep Tayyip Erdoğan."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını vatandaşlara ileten Özer, Ordu'da da birlik ve beraberliğin kazandığını dile getirdi.

Kendisini bağrına basan ve teveccüh gösteren Ordululara teşekkür eden, Erdoğan'a gösterilen teveccühün ise bambaşka bir hikaye olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"2018 yılındaki teveccühünüzden, oy oranından bile daha yüksek oy vererek dediniz ki 'Yola devam, hizmete devam, güçlü Türkiye'ye devam, üreten Türkiye'ye devam, mazlumların yanında olmaya devam, Bosna'nın, Kudüs'ün, Suriye'nin, Irak'ın, velhasıl tüm Müslüman coğrafyanın yanında olmaya devam'. İnşallah yarın bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. İnşallah yarın Ordu ile ilgili yeni yatırımlarla, yeni açılımlarla tüm kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak, birbirimizi severek, birbirimizin açığını aramadan, açığını örterek, kucaklaşarak yepyeni bir Ordu inşa edeceğiz. Belediye seçimlerine kadar durmadan tüm ilçelerimizde bize verdiğiniz sorumlulukları, arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yerine getireceğiz."