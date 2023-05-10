Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye fazla olmaya başladı

MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, "Tüm alanlarda son 20 yıla baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, enerjide, savunma sanayisinde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikaye birilerinin hikayesi değil. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye sizlerin, üreten Türkiye'nin hikayesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, seçim çalışmalarını Fatsa ilçesinde sürdürdü. İlçede, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları ziyaret eden Bakan Özer, işçilerle bir araya gelip, öğle yemeği yedi. Yapılan çalışmaların sahaya yansıdığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özer, "Ankara'dayken bu ülkenin kalkınmasıyla ilgili o aşılan engeller, yapılan teşviklerin sahada ne kadar güzel yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten her alanda Türkiye, artık, özellikle de kadınların istihdamını önceleyerek çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Artık ülkemiz her alanda üretim yapabilir bir ülke olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ama bu günlere çok kolay gelinmedi. Tüm alanlarda son 20 yıla baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, enerjide, savunma sanayisinde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikaye birilerinin hikayesi değil. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye sizlerin, üreten Türkiye'nin hikayesi. Onun için diğer ülkeler tedirgin oluyor. Üreten bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü rekabet edebilecekleri çok daha üretmeyen, pasif edilgen ülkeler istiyorlar bunlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu hikayeyi değiştirdi, bambaşka bir hikayeye doğru gidiyor" diye konuştu.