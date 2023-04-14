Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Ticaret Borsasını ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, amaçlarının hem fındık üretiminde verimliliği hem Türkiye hem de uluslararası pazardaki Ordu'nun rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, amaçlarının hem fındık üretiminde verimliliği hem Türkiye hem de uluslararası pazardaki Ordu'nun rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Ordu Ticaret Borsası (OTB) Başkanı Ziver Kahraman'ı ziyaretinin ardından AA muhabirine, Kahraman'a ve ekibine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Özellikle fındığın verimliliğini artırma, uluslararası açılımını sağlamayla ilgili farklı alternatifler üzerinde Kahraman ile mütalaa ettiklerini belirten Özer, Ordu'nun "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık üretiminde Türkiye'nin en güçlü ili olduğunu vurguladı.

Özer, 2022 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 760 bin ton fındık üretildiğini ifade ederek, "Bunun yüzde 32'si yani 240 bin tonu Ordu ilimizde üretildi. Kayıtlı fındık üreticisi sayısına baktığımız zaman da gerçekten rakam çok yüksek. 128 bin çiftçimiz fındık üretimine katkı veriyor. Amacımız, hem fındık üretiminde verimliliği hem Türkiye hem de uluslararası pazardaki Ordu'nun rekabet gücünü arttırmaktır." dedi.

Kahraman ile Ordu'ya fındıkla ilgili ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması veya serbest bölgeyle desteklenmesi gibi konuları ayrıntılı şekilde görüştüklerine dikkati çeken Özer, "İnşallah pazartesi gününe kadar da Başkanımız ve ekibi bunu kapsamlı şekilde değerlendirecek. Alternatiflerin her birinin açılımının avantajlarını ve dezavantajlarını masaya yatıracaklar. Böylece önümüzdeki haftadan itibaren hangi seçenek üzerinde uzlaşırsak, o seçenek üzerinde hızlı bir şekilde atılım yapmak ve Ordu'muza o yatırımı kazandırmakla ilgili süreci başlatmış olacağız." diye konuştu.

Özer, her alanda Ordu'yu güçlendirmekle ilgili önemli adımlar atacaklarının altını çizerek, "Bunu yaparken tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Borsa Başkanımızla, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla, iş adamlarımızla, tüm sektör temsilcileriyle el ele, omuz omuza vereceğiz. En önemlisi ortak akılla üretmektir. İstişare ederek yol alacağız. Bundan da Ordu çok kazançlı çıkacaktır eminim." ifadelerini kullandı.

Kahraman ise Bakan Özer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok mutluyum. Çünkü sayın Bakanıma fındıkla ve kurumumla ilgili bilgi verirken bizden daha çok bilgili olduğunu gördük. Hatta bizim ufkumuzu açtı. Gelecekle alakalı fındığın avantajlarından bahsetti." dedi.

Bakan Özer'e ziyarette Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da eşlik etti.

Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özer, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.