Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da seçim çalışmalarını sürdürdü

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah Ordu'muz 28 Mayıs'tan sonra çok daha güçlü bir şekilde artık bazı şeylerin tarih olduğunu göstererek, yani aynı şeylerin tekrarlanmadığı yeni beyaz sayfalarla yoluna devam eden yeşilin, mavinin birleştiği inci bir şehir olarak parlamaya devam edecek" dedi.

Seçim çalışmalarını Ordu'nun Ünye ilçesinde sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşamını yitiren iş insanı Arif Ergün'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu, yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından ilçedeki iş insanlarını ziyaretlerde bulunan Özer, gazetecilere açıklama yaptı. Yaklaşık 2 aydır Ordu'da olduklarını belirterek, kentin güçlenmesi ve çok daha iyi noktalara gelmesi için önemli mesafeler aldıklarını söyleyen Özer, "Eğitimden, ulaştırmaya, altyapıya, sağlık alanındaki hizmetlere kadar özellikle ekonomik anlamda da kalkınma ile ilgili Ordu'nun uzun zamandan beri bekleyen problemlerini adım adım çözmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tabi bunları yaparken tüm arkadaşlarımızla birlikte valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, eski milletvekillerimiz ile birlikte güç birliği yaparak, beraber hareket edildiği zaman nasıl problemlerin teker teker çözüldüğünü göstererek emin adımlarla yol aldık" diye konuştu.

"'Türkiye Yüzyılı'na yakışır, yarışır bir hikaye yazmayla ilgili sürecin hazırlıklarını hemen hemen hepsini bu 45 günlük süre içerisinde hızlandırdık. İnşallah sizlerin vereceği destekle Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadan, Türkiye Yüzyılı hikayesini güçlü bir şekilde devam etmesi için yine el birliği yapacağız. Ben hepinize hem bundan önceki milletvekilleri seçimindeki desteklerinizden dolayı hem de o seçimlerde diğer illerdeki düşüşe rağmen gerçekten Ordu'nun cumhurbaşkanımıza teveccühünün yüksek olmasındaki katkılarınızdan dolayı hem de pazar günü yani yarın o vereceğiniz, güçlü desteklerden dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum."