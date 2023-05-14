Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da oy kullandı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki Vakıfbank Ortaokulu'na geldi. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Özer, daha sonra, "1396" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Özer, daha sonra gazetecilere, seçimlerin, demokrasinin şöleni olduğunu söyledi.

Vatandaşların şölen havası, şenlik içinde iradelerini tecelli ettirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara koştuğunu belirten Özer, "Sandıktan çıkan sonuç ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Ben de oyumu burada, Ordu'da kullandım. Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.