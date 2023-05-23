Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi'ni gezen Bakan Özer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Özer, bir çay ocağında da vatandaşlarla birlikte çay içti.

Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ile AK Parti İl Başkanı Selman Altaş da yer aldı.