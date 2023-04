Milli Eğitim Bakanı Özer, İş Dünyası Temsilcileri İftar Buluşması'na katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah hızlı bir şekilde ilk kez fındık ile ilgili ihtisas organize sanayi bölgesini Ordu'muzda kurmuş olacağız." dedi.

AK Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilen Özer, kentteki bir otelde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri İftar Buluşması'nda, son 20 yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşamın tüm alanlarında yatırımların hız kazandığı, insanların her türlü hizmete çok rahat şekilde erişebildikleri bir dönem olduğunu söyledi.

Özer, Ordu'nun da bundan nasibini aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordu da eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda yatırımlarla Karadeniz'in bir incisi olma yolunda emin adımlarla ilerledi. Yeni seçim vesilesiyle gelmiş olduğum Ordu'da inşallah Ordu'nun çok daha güçlü olabilmesi için her alanda, sadece eğitim alanında değil, her alanda daha fazla güçlü olabilmesi için sizlerin hizmetkarı olacağız. Ülkemizin kalkınmasının ana dinamiği, güçleri olarak sizlerin önünü açmak için, yeni yatırımlar yapabilmemiz için yatırımlarınızı rahat ihracat edebilmeniz için, ihraç yapabilmeniz için her türlü hizmeti ayağınıza inşallah getireceğiz."

Bakan Özer, bir hafta burada olmalarına rağmen çok önemli yatırımları yavaş yavaş Ordu'ya getirmeye başladıklarını ifade etti.

Sanayiciler için önemli 2 şey olduğunu aktaran Özer, "Bir tanesi serbest bölge. Serbest bölge ile ilgili Ticaret Bakanı'mız Sayın Mehmet Muş ile görüştüm. Başkanım zaten süreci başlatmıştı. Şirket ve araziyi buldukları gün serbest bölgeyi kuruyoruz. Başkanım işi bitirdikten sonra bana sadece bir gün verecek ve bir gün içerisinde inşallah serbest bölgeyi buranın ekonomik kalkınmasına en kritik olan serbest bölgeyi Ordu'muza kazandıracağız. Yani sizler bizi beklemeyeceksiniz, biz sizi bekleyeceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"İkinci kritik konu, onun da müjdesini buradan vermek isterim. Biliyorsunuz ülkemizin fındık üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 32'si Ordu'da oluyor. 720 bin ton fındığın yaklaşık 240 bin tonu Ordu'muzda üretiliyor. Ordu'nun sadece natürel fındık ihracatı yapmaması, aynı zamanda mamul üründe üretmiş olduğu ürünün katma değerini yükseltmesi için ihtiyaç duyulan ihtisas fındık organize sanayi bölgesi ile ilgili de Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Mustafa Varank ile görüştüm. Sizler Büyükşehir Belediye Başkanım, inşallah süreci siz yöneteceksiniz. Araziyi bulup gerekli adımları attığınız zaman inşallah hızlı bir şekilde ilk kez fındık ile ilgili ihtisas organize sanayi bölgesini Ordu'muzda kurmuş olacağız."

Hızlı şekilde ertelenen, bekleyen sorunları çözmek için el ele vereceklerini, bambaşka bir Ordu'yu inşa edeceklerini belirten Özer, "Yani sizler milletvekillerine derdinizi anlatmak için değil, milletvekili olarak yolunuzu açtıktan sonra o yolları tamamlamayı sizden bekleyeceğiz. Artık siyasetin de alışkanlığını inşallah değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel de iftar programında konuşma yaptı.