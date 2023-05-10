Milli Eğitim Bakanı Özer, Fatsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten her alanda Türkiye artık, özellikle de kadınların istihdamını önceleyerek çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gerçekten her alanda Türkiye artık, özellikle de kadınların istihdamını önceleyerek çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kontraplak, çanta, bentonit ve tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Bakan Özer, bir tekstil fabrikasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ankara'da iken bu ülkenin kalkınmasıyla ilgili aşılan engellerin ve yapılan teşviklerin sahaya ne kadar güzel yansıdığını görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Gerçekten her alanda Türkiye artık, özellikle de kadınların istihdamını önceleyerek çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin artık her alanda üretim yapabilir bir ülke olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bugünlere çok kolay gelinmedi. Tüm alanlarda son 20 yıla baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, ekonomide, enerjide, savunma sanayiinde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikaye birilerinin hikayesi değil. Bu hikaye bizim hikayemiz. Bu hikaye sizlerin hikayesi. Bu hikaye üreten Türkiye'nin hikayesi. Onun için diğer ülkeler tedirgin oluyor. Üreten bir Türkiye istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Çünkü rekabet edebilecekleri çok daha üretmeyen, pasif, edilgen ülkeler istiyorlar bunlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu hikayeyi değiştirdi, bambaşka bir hikayeye doğru gidiyor."

Özer, son 20 yılda eğitimin önündeki engellerin kaldırıldığını ifade ederek, "Şöyle 20 yıla baktığınız zaman sağlıktaki yapılanlar, altyapıda yapılanlar, yollarda yapılanlar, özellikle üretim kapasitesi ile ilgili yapılanlar gerçekten artık bir sonraki yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olabilmesi ile ilgili hepimize umut veriyor." dedi.

Onun için uluslararası odakların rahatsız olduğunu kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Onun için The Economist Dergisi rahatsız. Niye? Çünkü Türkiye fazla olmaya başladı. Üretim kapasitesiyle söylediği dille, yeni ürettiği hikaye ile sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki mazlumların yanında olmasıyla ezberleri bozup fazla olmaya başladı. Bizler inşallah sizlerin desteği ile Türk insanı olarak fazla olmaya devam edeceğiz. İnşallah Ordu'da sizlerin destekleriyle yepyeni bir hikaye üretmeye devam edeceğiz. Ordu'muzu diğer illerin gölgesinde değil, Karadeniz'in birinci sınıf, tüm problemlerini aşmış, Türkiye Yüzyılı'nın örnek uygulamalarını gerçekleştirdiği bir şehir haline getireceğiz. Bunu da dilek temenniyle yapmayacağız, teker teker söz verilenler gerçekleştirilerek yapılacak."

Bakan Özer, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ne ilkokul çağı öncesi çocuklar için okul yapılacağını da belirtti.

Özer, daha sonra ilçe merkezine geçerek buradaki esnafı ziyaret etti.