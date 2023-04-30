Milli Eğitim Bakanı Özer: Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda Türkiye'ye verdiği hizmetlerin devam edeceğini ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktığını söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin vatandaşlarına hak ettiğini verdi ve Türkiye Yüzyılı'nda da daha fazlasını vermek için yola çıktı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Gülyalı ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Partililer tarafından karşılanan Özer, burada yaptığı konuşmada, Ordu'yu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacaklarını söyledi. Türkiye'nin her alanda hizmetle tanıştığını belirten Özer, "İnşallah Ordu'muzu yepyeni hizmetlerle hep birlikte çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kıymetli Gülyalılar tüm alanlarda eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, enerjide ki kıymetli Bakanımızın temellerini atmış olduğu enerjideki yatırımlar meyvelerini bugün vermeye başladı. Savunma sanayinde, her alanda gerçekten Türkiye hizmetle tanıştı" diye konuştu.

Bakan Özer, konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Özer, ilçedeki balıkçılarla da bir araya gelerek, sorunları dinledi. Ayrıca Özer, otizmli Murat Yeşilyurt ve annesi Neşe Yeşilyurt'un çay davetini kırmayarak, evlerine misafir oldu.