Milli Eğitim Bakanı Özer, Kilis'te iftar programına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Nasıl 19 yılda yeni yatırımlarla ülkemizi çok daha müreffeh hale getirmişsek inşallah bundan sonra da bu hizmetler aksamadan devam edecek." dedi.

Özer, Ak Parti Kilis İl Başkanlığının kentteki bir düğün salonunda düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın merhamet ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Çalışma arkadaşlarıyla illerdeki eğitim sorunlarını gidermek için gayret sarf ettiklerini dile getiren Özer, kente ayırdıkları 130 milyon liralık bütçeyi, 470 milyon lira ilave ederek 600 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.

Kilis'in kritik il olduğuna dikkati çeken Özer, "Sınır ilimiz Kilis, çok yük ve çile çeken ilimizdir. Eğitimde de aynı sorunlar var. Geçici koruma altındaki Suriyeliler var ve gerçekten çok büyük yatırımlara ihtiyacı vardı. İnşallah en kısa zamanda eksiklikleri hızlı bir şekilde gidererek, ilave verdiğimiz 470 milyon lirayı kullanıp bir sonraki ziyaretlerimizde eğitimle ilgili çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Özer, geçmişte Kilis'in eğitimde başarılı olduğuna işaret ederek, burayı geçmişteki günlerine hep birlikte geri getireceklerine inandıklarını dile getirdi.

Son 19 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya ve kültüre kadar tüm alanlarda 81 il ve ilçelerinde devasa yatırımların yapıldığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Yeni okullar, hastaneler, yollar, havalimanları, kültürel hizmetler, restorasyonların yanı sıra eğitimde son 19 yıl... Daha önceki dönemlerde rastlanmamış bir okullaşma başladı. 355 bin civarında derslik sayısından 955 bin dersliğe sahip olan bir eğitim sistemine sahip olduk. Şu anda bizim öğrenci sayımız 18 milyon ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu eğitim sistemimizden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenimizin olduğu bir eğitim sistemimiz var. 2000'li yıllarda özellikle kadın misafirlerimiz için söylüyorum; 2000'li yıllardaki bu 500 bin öğretmenin sadece yüzde 40'ı kadın iken şu anda 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u yani yaklaşık yüzde 60'ı kadın. ve bu dönemde kadınlarımızın, kızlarımızın okullaşmayla ilgili problemlerinin çözüldüğü bir döneme tanıklık ettik."

Her yıl en fazla bütçe eğitime ayrılıyor

Çoğu ülkenin 50-60 yılda yaşadığı deneyimleri 19 yıla sıkıştırdıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Çoğu zamanda bu sıkışıklıktan dolayı büyümenin ve yatırımların ne kadar büyük olduğunu bazen idrak dahi edemedik. İnşallah sadece bu yatırımlarla yetinmeyeceğiz, ülkemizin eğitiminden sağlığına diğer tüm alanlarda, nasıl 19 yılda yeni yatırımlarla ülkemizi çok daha müreffeh hale getirmişsek inşallah bundan sonra da bu hizmetler aksamadan devam edecek. Tabii burada bir teşekkür etmemiz lazım. 19 yılda eğitime bu kadar yatırım yapıldığı bir dönem ve her yıl bütçede en fazla payın eğitime ayrıldığı bütçe ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin liderliğinde gerçekleşebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Kilis'ten, çocuklarımız, eğitim dünyamız için yapmış olduğu bütün yatırımlardan dolayı hem şahsım hem de Milli Eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Programa Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da katıldı.

Özer, kentteki Cumhuriyet Meydanı, Alaeddin Yavaşça Müzesi ve tarihi alanları da gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.