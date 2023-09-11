Milli Eğitim Bakanı Osmaniye'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki programları kapsamında, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki programları kapsamında, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Valilikte, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticilerinin katılımıyla basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na iştirak eden Tekin, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Tekin, parti yönetimi ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretten sonra kentten ayrıldı.