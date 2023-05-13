Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da seçim çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu'da seçim çalışmalarını tamamladı. Yaptığı açıklamada, demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirten Özer, tüm Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ilk şarkılarının söylenmeye başlanacağını dile getirdi.