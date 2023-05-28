Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da oy kullandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Ordu'da oy kullandı ve seçimlerin demokrasinin şölenleri olduğunu söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oyunu Ordu'da kullandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine Şahincili Mahallesi'nde bulunan Vakıfbank Ortaoku'na saat 11.00 sıralarında gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, seçimlerin demokrasinin şölenleri ve milletin iradesinin tecelli ettiği süreçler olduğunu söyledi.

Bakan Özer konuşmasının sonunda, sandıktan çıkacak olan sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.