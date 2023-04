Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu: (2)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslardan 145 bin öğrencinin yararlandığını belirterek, bu kursların ara tatilde açık kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Bakan Özer, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda düzenlenen 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil programında, bugün itibariyle 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin bir haftalık ara tatile gireceğini söyledi.

Her dönem birer hafta ara tatil olduğunu anımsatan Özer, "Bu dönem, bir haftalık ara tatilimiz, Ramazan Bayramı ile kesişti, inşallah bugünden itibaren öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir haftalık tatil yapacak. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri inşallah Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden istedikleri yerlerden alabilecekler." diye konuştu.

Özer, öğretmenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten 6 Şubat depreminden itibaren hiçbir çağrı olmadan sahaya fedakar şekilde koştular. Bu süreçte, Necip Fazıl Kısakürek'in, "Kim var? denildiği zaman, sağına soluna bakmadan, tek, tek, ben varım.' diyen gençlikle ilgili o muştusu gerçekten öğretmenlerimizde tecelli etti. Yani '6 Şubat depreminde kim var?' denildiği zaman, sağına ve soluna bakmadan sahaya koşan öğretmenlerimiz oldu. O öğretmenlerimiz ki ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yeme ve barınma ihtiyacını karşılamak için gerçekten büyük fedakarlık gösterdiler. O öğretmenlerimiz ki bölgeye gönderilen yardımların dağıtımında çok büyük fedakarlık gösterdiler. O öğretmenlerimiz ki çadırlarda konteynerlerde çocuklarımızın ve ailelerin psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü destek verdiler. O öğretmenlerimiz ki MEB AKUB ismi altında arama kurtarma birimi olarak o enkazların altından canlı vatandaşlarımızı kurtarmak için büyük riskler aldılar. O öğretmenlerimiz ki her türlü koşulda hiç şikayet etmeden vatandaşının yanında olmak, onun derdine derman olmak için çaba sarf ettiler. İşte bu öğretmenlerimize, tüm eğitim camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Öğretmenlerin Kovid-19 salgınında da sürecin kahramanları olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Herkesin can derdinde olduğu zaman vefa gruplarında vatandaşlarımıza yardım etmek yardım etmek, yardımları ulaştırmak için. Yine meslek liselerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu maskeyi, dezenfektanı, yüz koruyucu siperlikleri ve diğer tüm ihtiyaç duyulan ürünleri üretmek ve ihtiyaç noktalarına ulaştırmak için öğrencilerimizle büyük fedakarlıklar göstermişti. Onun için bu sürecin kahramanı olan tüm öğretmenlerimize tüm milletim adına, Milli Eğitim Bakanlığı adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Hala bölgede olan öğretmenlerimize de gönüllü olarak çalışan öğretmenlerimize de katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum."

"Deprem bölgesindeki hayatın normalleşebilmesi için eğitimin öncelikli olarak normalleşmesi lazım"

Özer, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah devlet millet el ele vererek oraları da hızlı bir şekilde toparlayacağız. Biz biliyoruz ki deprem bölgesindeki hayatın normalleşebilmesi için eğitimin öncelikli olarak normalleşmesi lazım." dedi.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren bu bilinçle hareket ettiklerinin altını çizen Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Depremden etkilenen 10 ilimizde hayatı normalleştirmenin yolunun, eğitimi normalleştirmekten geçtiği bilinciyle ve her yerde ve her şartta eğitim mottosuyla öncelikli olarak çadırlarda, konteynerlerde yeni eğitim sınıfları oluşturarak öğrencilerimizi bulundukları her mekanda öğretmenleriyle buluşturmaya büyük özen gösterdik. Daha sonra da deprem bölgesindeki 10 ilimizi 3 kategoriye ayırarak normalleştirmenin yollarını aradık ve bu vesileyle birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizi 1 Mart tarihi itibariyle merkez ve tüm ilçelerdeki eğitim öğretimi normal normalleştirdik. Yine ikinci kategoride yer alan Osmaniye, Gaziantep ve Adana illerimize de eğitim öğretimi 13 Mart itibariyle normalleştirdik merkez ve ilçelerde. Geriye kalan ve depremden en fazla etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise merkez ve ilçelerin tamamında bir anda değil, sağlam binalarda ilçe bazlı bir şekilde eğitim öğretimi normalleştirmek için 27 Mart tarihinde belirli ilçelerde eğitim ve öğretimi başlattık. Bu kapsamda 27 Mart'ta Malatya'da 8 ilçede, Kahramanmaraş'ta 2 ilçede, Hatay'da 7 ilçede ve Adıyaman'da 5 ilçede çocuklarımızı öğretmenleriyle buluşturduk."

Özer, daha sonraki süreçleri yönetmesi için valiliklere yetki verdiklerini anımsatarak, "Valiliklerimiz sağlamlık durumuna göre, sadece okulların sağlamlık durumu da değil, çevresindeki yaşayan insanların hayatının akışının normalleşmesindeki durumlara göre, diğer ihtiyaçlarının karşılanması durumuna göre, kendi şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim ve öğretime başlamak için inisiyatif kullandılar. Tabi ki inisiyatif kullanırken mutlaka Milli Eğitim Bakanlığıyla da istişare ettiler." diye konuştu.

"Kurslar, bir haftalık tatilde açık olmaya devam edecek"

Bu kapsamda Malatya'da 3 Nisan itibariyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretime başlandığını dile getiren Özer, yine Kahramanmaraş'ta 10 Nisan itibariyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarımızda eğitim öğretimin başladığını aktardı.

Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak en önem verdiğimiz öğrenci grubumuz LGS'ye girecek 8. sınıflar ve YKS'ye girecek, üniversite sınavına girecek olan 12. sınıflar. Bakanlık olarak, 6 Şubat tarihinden itibaren destekleme ve yetiştirme kurslarını devreye sokarak bu öğrencilerimize özel ihtimam gösterdik, kaygıya düşmemeleri için ve sınavlara hazırlanmalarıyla ilgili ve şu an geldiğimiz noktada tüm bölgede yani 10 ilimizde 3 bin 450 tane destekleme, yetiştirme kurs noktasında bu çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 145 bin öğrencimiz mevcut olarak bu kurslardan yararlanıyor. Bu bir haftalık tatilde bu kurslarımız kapanmayacak, açık olmaya devam edecek."

Bakan Özer, eğitimin normalleşmesi noktasında katkı sunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Yunus Sezer'e ve depremden etkilenen illerin valileri ile bölgede görev yapan valilere, kaymakamlara teşekkür etti.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Özer, tatilde en az bir kitap okumalarını tavsiye etti.

Bakan Özer, sınıfları ziyareti sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)