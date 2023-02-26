Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon...

Politika Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."

"Eğitimi normalleştirmek için çalışıyoruz."

"131 okul öncesi çadır ve konteynerde eğitim ve öğretime destek vermeye çalışıyoruz."

"Çadır ve konteynerlerde 18 tane ilkokul, 12 tane ortaokul bir de Malatya'da ilk kez bin kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk"

"Savunma Bakanlığıyla Mehmetçik okullarını devreye soktuk"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Eğitim Bilişim Ağı Mahmut Özer Ziya Selçuk Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title