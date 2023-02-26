Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğrencilerin EBA'yı takip edebilmeleri için konteyner kentlerde tüm konteynerlere bakanlık olarak televizyon kuruyoruz."

"Eğitimi normalleştirmek için çalışıyoruz."

"131 okul öncesi çadır ve konteynerde eğitim ve öğretime destek vermeye çalışıyoruz."

"Çadır ve konteynerlerde 18 tane ilkokul, 12 tane ortaokul bir de Malatya'da ilk kez bin kişinin olduğu konteyner kentte prefabrik okul kurduk"

"Savunma Bakanlığıyla Mehmetçik okullarını devreye soktuk"