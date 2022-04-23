Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı - Haberler

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ulusal Egemenlik, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, 23 Nisan, Politika, Haberler

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