Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer makamını minik Yağmur'a bıraktı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Sena Çeken'e bıraktı.
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