Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için Ordu'da oyunu kullandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oyunu Ordu'da kullandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine Şahincili Mahallesi'nde bulunan Vakıfbank Ortaoku'na saat 11.00 sıralarında gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, seçimlerin demokrasinin şölenleri ve milletin iradesinin tecelli ettiği süreçler olduğunu söyledi.

Sandıklarda milletin dışarıdan dayatma olmadan kendi iradesini tecelli ettireceğini belirten Özer, 'Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta süreç özellikle meclis açısından milletvekili arasından başarılı bir şekilde nihayetlendi. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura yani bugüne kaldı. Allah'a şükür ilk defa deneyimlenmesine rağmen bu aziz milletimiz, bu süreçleri çok suhuletli, batı dünyasına örnek olacak şekilde herhangi bir taşkınlığa izin vermeyecek şekilde başarılı bir şekilde nihayetlendirdi. Bugün de sandıklarda millet kendi iradesini, dışardan dayatmalarla değil kendi iradesini inşallah tecelli ettirecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki bu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir açılımla artık emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma en içten şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Bakan Özer konuşmasının sonunda, sandıktan çıkacak olan sonuçların ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA)