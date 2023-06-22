Milli Eğitim Bakanı Konteyner Kentte Eğitim Çadırlarını Gezdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konteyner kentte eğitim çadırlarını gezdi

ADIYAMAN Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde konteyner kentte bulunan eğitim çadırlarını gezdi.

Adıyaman Valiliğinde düzenlediği toplantı ve basın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Parti yönetimi ve parti üyeleri tarafından kapıda karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu ve parti yönetimiyle basına kapalı şekilde toplantı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha sonra Altınşehir Mahallesinde bulunan K-1 Konteyner kente geçerek burada yer alan eğitim çadırlarını gezdi. Eğitim çadırlarında incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buradaki çocuklarla yakından ilgilenerek verilen eğitimlerle ilgili de detaylı bilgiler aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Malatya'ya gitmek üzere Adıyaman'dan ayrıldı.