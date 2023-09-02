Milli Eğitim Bakanı Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eskişehir'e ziyarette bulunmak ve programlara katılmak için geldi. Ziyaret kapsamında Eskişehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirecek ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Ayrıca Eskişehir Öğretmen Evi'nde öğretmenlerle buluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak için Eskişehir'e geldi.

İlk olarak Eskişehir Valiliği'ne gelen Bakan Tekin'i, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet karşıladı. Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, gerçekleştireceği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ardından Eskişehir Öğretmen Evi'nde öğretmenlerle buluşacak olan Bakan Tekin, Eskişehir programını sonlandıracak. - ESKİŞEHİR