Milli Eğitim Bakanı Elazığ'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Elazığ'a gerçekleştirdiği ziyaretler ve incelemeler kapsamında programlarını sürdürdü. Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret eden Bakan Tekin, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programları çerçevesinde ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor.

Programları çerçevesinde Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak valiliğe geçmiş ve buradaki toplantının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Tekin ardından Elazığ Belediyesi'ne geçti. Burada Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya gelen Bakan Tekin, kentteki çalışmalara hakkında bilgi aldı. Tekin ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Burada il başkanları ve partililer ile bir araya gelen Bakan Tekin ardından diğer programına geçti. - ELAZIĞ