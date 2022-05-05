Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy Bilecik'te

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Bilecik'te bazı temas ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Bilecik Valiliği'ne gelen Şensoy, Vali Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Şensoy, Kızılkaya ile makamında bir süre görüştü. Daha sonra Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte kentteki okullarda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. - BİLECİK

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